KKTC’den Yunanistan’ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan 50 FETÖ üyesi Türkiye'ye teslim edildi.
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 50 FETÖ'cü Türkiye'ye teslim edildi
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