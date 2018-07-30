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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 50 FETÖ'cü Türkiye'ye teslim edildi

KKTC’den Yunanistan’ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan 50 FETÖ üyesi Türkiye'ye teslim edildi.

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Yunanistana kaçmaya çalışan 50 FETÖcü Türkiyeye teslim edildi

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