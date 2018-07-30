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Denizli-İzmir tren seferlerine yağmur engeli

Yağış nedeniyle Denizli-İzmir arasındaki demir yolunda bazı kesimlerde rayların altının boşaldığı belirlendi. Bu nedenle Denizli-İzmir arasında tren seferleri durduruldu.

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Denizli-İzmir tren seferlerine yağmur engeli

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