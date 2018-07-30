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Suriye'den Türkiye'ye geçen 3 terörist yakalandı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa Suruç ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubu 3 terörist yakalandı.

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Suriyeden Türkiyeye geçen 3 terörist yakalandı

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları kapsamında Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden 3 terör örgütü üyesinin Türkiye'ye geçmek istediğini tespit etti.

Bunun üzerine sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, ilçenin Mürşitpınar Mahallesi kırsalında yurda girmeye çalışan 3 kişiyi, beraberindeki bir tüfekle yakaladı.

Gözaltına alınan ve terör örgütü PYD/PKK mensubu olduğu belirlenen teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, türkiye
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