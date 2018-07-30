  • 30 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.885
    EURO 5.723
  • BIST 96157.74
    ALTIN 191.951
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Duraktaki taksiye pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı

Duraktaki taksiye pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı

Samsun'da durakta bekleyen taksiye pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Duraktaki taksiye pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı

İddiaya göre, Murat B. ve Barış D. Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde bir taksi durağına giderek aralarında husumet bulunan Paşa Uğurcan Ş'ye ait park halindeki taksiye pompalı tüfekle ateş etti.

Saçma isabet etmesi sonucu yaralanan taksi şoförü Ramazan A, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Murat B. ve Barış D. daha sonra Paşa Uğurcan Ş'nin Kışla Mahallesi'ndeki ikametine ve önünde bulunan otomobile ateş açtı. Bu sırada Paşa Uğurcan Ş. de evinden pompalı tüfekle karşılık verdi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri Murat B, Barış D. ve Paşa Uğurcan Ş'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat B. ve Paşa Uğurcan Ş. tutuklandı, Barış D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, İlkadım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER