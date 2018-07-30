  • 30 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.893
    EURO 5.735
  • BIST 96157.74
    ALTIN 192.313
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı Sivas'ta

Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı Sivas'ta

Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara kodlama eğitimi vermek için yola çıkan "Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı" Sivas'ta 120 çocuğa eğitim verdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı Sivasta

Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği iş birliği ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın desteği ile yürütülen proje kapsamında Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, Sivas'ın Şarkışla ilçesine geldi.

Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, Şarkışla'da 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu yerleşkesine konuşlandırıldı.

Tırda, 7-14 yaş grubundaki 120 çocuğa kodlama eğitimi verildi.

Habitat Derneği Saha Koordinatörü Samet Parlak, yaptığı açıklamada, 10 kişilik ekiple ilçeye geldiklerini belirterek, “Eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla kodlama eğitiminde zorluk çeken sosyo ekonomik anlamda çocuklara fırsat vermek üzere yola çıktık." dedi.

Ziyaret ettikleri illerde şehir merkezlerinin yanı sıra köy ve kasabalara da giderek, buradaki çocuklara 1 hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4'er saatlik kodlama eğitimi verdiklerini anlatan Parlak, kodlama eğitimlerinde dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanıldığını kaydetti.  

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER