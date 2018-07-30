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Nusaybin'de Masal ve Şirinler Parkı kuruldu

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesi, Masal ve Şirinler Parkı kurdu.

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Nusaybinde Masal ve Şirinler Parkı kuruldu

Vatandaşa kaliteli hizmetler sunan Mardin Nusaybin Belediyesi, park ve yeşil alanlarda vatandaşların talepleri doğrultusunda yenilikler yapmaya devam ediyor.

Yapımı tamamlanan 3 yeni parktan biri olan Masal ve Şirinler Parkı, çocukların vazgeçilmez eğlence merkezi arasına girdi.

Nusaybin Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şehmus Biltekin, parkın 4 bin 250 metrekare üzerine inşa edildiğini söyledi.

Son bir ay içerisinde 3 yeni parkın Nusaybinlilerin hizmetine girdiğini kaydeden Biltekin, şöyle konuştu:

"Amacımız, çocuklarımıza daha iyi bir ortam hazırlamaktır. Masal ve Şirinler Parkımız çocuklarımızın talepleri doğrultusunda çizgi film karakterlerinden oluşan bir park. Çocuklarımız tarafından parkımıza yoğun bir ilgi var ve parkta güzel zaman geçiriyorlar."

Biltekin, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ergün Baysal'ın talimatıyla yeni projeler üzerinde çalıştıklarını, vatandaşların önümüzdeki aylarda daha yeşil bir Nusaybin göreceğini de sözlerine ekledi. 

Kaynak: AA

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