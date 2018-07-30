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TSK Münbiç'te 22. devriye görevini gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

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TSK Münbiçte 22. devriye görevini gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 22. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü. 

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, munbic, fırat kalkanı
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