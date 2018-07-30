TSK Münbiç'te 22. devriye görevini gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 22. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 30 Temmuz 2018’de, 22’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/waaUYAo3eB — TSK (@TSKGnkur) 30 Temmuz 2018

Kaynak: AA