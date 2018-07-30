İstanbul'da boya imalathanesinde yangın

İstanbul Başakşehir'de, 6 katlı bir sanayi sitesinin 4. katındaki boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına merdivenli araç yardımıyla müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katlarda bulunan ayakkabı fabrikasındaki işçileri tahliye etti.

Yangının diğer katlara sıçramasını engelleyen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda yangını söndürdü.

Ekiplerin, imalathanedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA