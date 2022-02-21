Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne'de Yunanistan'a birlikte kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ ve PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı.
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