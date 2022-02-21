Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte içki ve kaçak ürün bulunduğunu belirledikleri dört adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 1892 litre sahte içki, 5 bin 100 sahte içki etiketi ve bandrolü ile gümrük kaçağı 6 bin 622 cinsel ürün ele geçirdi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına aldı.