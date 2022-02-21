Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Adana'da düzenlenen operasyonda 1892 litre sahte içki ile gümrük kaçağı 6 bin 622 cinsel ürün ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte içki ve kaçak ürün bulunduğunu belirledikleri dört adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 1892 litre sahte içki, 5 bin 100 sahte içki etiketi ve bandrolü ile gümrük kaçağı 6 bin 622 cinsel ürün ele geçirdi.
Operasyonda 6 kişi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Kaçak İçki Kaçakçılık Sahte Alkol Sahte İçki
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