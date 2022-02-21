Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da aranan 63 kişi yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 63 kişi yakalandı, yakalananlardan 22'si tutuklandı.
Van'da ekiplerin asayiş olaylarının çözülmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında hırsızlık ve gümrük kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla arananların da bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden, haklarında toplamda 36 yıl hapis cezası bulunan 22 kişi tutuklandı.
Ayrıca, kentteki hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, AK-47 piyade tüfeği ile 30 fişek, 2 tabanca, 10 mermi, 3 bıçak ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.
Etiketler: Hırsızlık Kaçakçılık Polis Van
Sıradaki Haber
Boru patladı, tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz