Van'da ekiplerin asayiş olaylarının çözülmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında hırsızlık ve gümrük kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla arananların da bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden, haklarında toplamda 36 yıl hapis cezası bulunan 22 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentteki hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, AK-47 piyade tüfeği ile 30 fişek, 2 tabanca, 10 mermi, 3 bıçak ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.