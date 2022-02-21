Bağdere köyü Çaylı Mahallesi'nde, Şükrü Akça isimli vatandaşa ait evde sobadan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Akça, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ölen ya da yaralanan olmadı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.