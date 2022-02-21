Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 09:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da sobadan çıkan yangın 2 katlı evi yaktı
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde iki katlı evde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bağdere köyü Çaylı Mahallesi'nde, Şükrü Akça isimli vatandaşa ait evde sobadan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Akça, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ölen ya da yaralanan olmadı
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.
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