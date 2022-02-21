Darbecilere canı pahasına direndi... Sıktığı kurşunla darbenin seyrini değiştirdi.

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir 48'inci yaş gününde memleketi Niğde'de mezarı başında anıldı.

Şehit Ömer Halisdemir'in ailesi de mezarı başında gözyaşı döktü.

Kahraman askerin Niğde'deki kabri hiç boş kalmıyor

Kahramanın kabrini ziyaret edenler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Yurdun dört bir yanından gelenler şehide minnet duygularını gösterdi.

Ömer Halisdemir 15 Temmuz 2016 gecesi darbeci general Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürmüştü.

Kahraman asker 17 kurşunla şehit düşmüştü.

