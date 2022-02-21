Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 09:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Halisdemir doğum gününde mezarı başında anıldı
15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in dün 48'inci doğum günüydü. Hain darbe girişimine direnişin simge isimlerden Halisdemir doğum gününde unutulmadı...
Darbecilere canı pahasına direndi... Sıktığı kurşunla darbenin seyrini değiştirdi.
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir 48'inci yaş gününde memleketi Niğde'de mezarı başında anıldı.
Şehit Ömer Halisdemir'in ailesi de mezarı başında gözyaşı döktü.
Kahraman askerin Niğde'deki kabri hiç boş kalmıyor
Kahramanın kabrini ziyaret edenler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Yurdun dört bir yanından gelenler şehide minnet duygularını gösterdi.
Ömer Halisdemir 15 Temmuz 2016 gecesi darbeci general Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürmüştü.
Kahraman asker 17 kurşunla şehit düşmüştü.
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