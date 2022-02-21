Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Van'da Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 3 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Suçta kullanılan 2 araca el konuldu, düzensiz göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Kaçakçılık Van
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