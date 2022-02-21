Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Virajı alamayan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da virajı alamayan et yüklü kamyon devrildi. Sürücü, kabinin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İznik ilçesinin Derbent Mahallesi'nde seyreden Asım Akyel idaresindeki et yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Sürüklenen kamyonun sürücü kabini bariyerlere çarptı.
Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün hayatını kaybettiğini belirlendi.
Yolcu olarak bulunan N.Ç. ise sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.
Hayatını kaybeden Akyel'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kaza yapan kamyonun kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Bursa
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