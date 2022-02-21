Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 02:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Araçtan fırlayan sürücüye otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyreden hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Araçtan fırlayan sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
TEM Otoyolu'nun Köyderesi Viyadüğü'nde seyreden B.B. idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Sürücü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Arkadan gelen İ.K. idaresindeki otomobil, önce yola düşen sürücüye ardından hafif ticari araca çarptı.
Sağlık ekipleri, B.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araçtaki 1 yaralı ve otomobildeki 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.
B.B.’nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmasının ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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