İddiaya göre, Yolören Mahallesi'ndeki organize sanayi sitesinde bekçi olarak görev yapan M.Ö. ile siteye zorla girmek isteyen Erdoğan Gönül ve K.T. arasında kavga çıktı.

Site bekçisi M.Ö., kendisini darbettiğini ileri sürdüğü Erdoğan Gönül ve K.T.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Erdoğan Gönül'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan K.T. ile darbedilen site bekçisi M.Ö., Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Gönül'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.