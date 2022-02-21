Sakarya 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ambalaj ve plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede alevlere teslim olan fabrikaya çok sayıda itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

16 araç 32 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.