Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 07:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kur'an kursuna giren hırsız imama saldırdı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da, hırsızlık için Kur'an kursuna giren şüpheli, kendisini engellemeye çalışan imama saldırdı. İmam ağır yaralandı. Polis kaçan saldırganı arıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Canlılar Camii Kur'an Kursu'na bir şüpheli hırsızlık amacıyla girdi.
Zanlı, kendisini engellemeye çalışan imam Halil Okumuş'u bıçakla yaraladı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Okumuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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