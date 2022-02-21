Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı
Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 14-20 Şubat'ta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 PKK/KCK şüphelisi ile 2 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Van Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK FETÖ
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