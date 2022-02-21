Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobilden 75 bin dolu makaron çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'da polis ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor. Ekipler şüpheli gördüğü bir otomobili durdurdu. Araçtan 75 bin tütün dolu makaron (sigara kağıdı) çıktı, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 75 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirdi.
Otomobilde bulunan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kaçakçılık Makaron Sigara Tekirdağ
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