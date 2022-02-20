Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK şüphelileri yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne'de güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalışan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H.'yi yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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