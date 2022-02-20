Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir."

Bakan Akar'dan 'itidal çağrısı'

Bakan Akar, "Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin rahat, güven ve ferah içinde yaşaması en samimi dileğimiz" dedi.

Montrö vurgusu

Akar, "Montrö Sözleşmesi'nin sağladığı düzenin bütün taraflar için yararlı olduğunu Münih Güvenlik Konferansı'nda da ifade ettik" diye konuştu.