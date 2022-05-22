Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan S.Ş, B.Ş. ve R.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen zanlılardan S.Ş. ve R.E, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.
Etiketler: Yunanistan FETÖ Edirne
Son Haberler
- 11:14
- 11:11
- 11:21
- 11:06
- 10:55
Sıradaki Haber
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz