Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 08:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da çatı yangını
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’da çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler inceleme başlattı.
Elazığ'da bulunan 8 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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