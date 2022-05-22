Elazığ'da bulunan 8 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.