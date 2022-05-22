Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 07:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da dolmuş alt geçide düştü
[Fotoğraf: AA]
Adana'da kullandığı dolmuşun alt geçide düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da Ş.D. idaresindeki dolmuş, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta üst geçitteki demir bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.
Kazada dolmuş sürücüsü Ş.D. yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi polis ve itfaiye görevlilerince yapılan Ş.D. ters duran dolmuştan ekiplerin çalışması sonucu çıkartıldı.
Ağır yaralandığı tespit edilen Ş.D. ambulansla hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Adana Trafik Kazası Trafik
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