Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin mücadelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 3 dekar alan zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.