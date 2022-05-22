Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 05:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Alanya'da orman yangını
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’da gece saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin mücadelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 3 dekar alan zarar gördü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın Orman İtfaiye Antalya
Son Haberler
- 06:50
- 06:21
- 05:09
- 04:09
- 04:37
Sıradaki Haber
Kavgayı ayıran taksicinin aracı çalındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz