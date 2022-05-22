Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 02:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çorum'da bir binada patlama: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlamada aralarında milli güreşçi Tansel Can Örtücü'nün de bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir kuruyemiş firmasının ofis kısmında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen patlama sonucu ofiste bulunan Milli Güreşçi Tansel Can Örtücü, Enes Kalkan, Batuhan Öztemiz, Elvan Öztemiz ve Emin Ilgaz yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen Ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumları ağır olan Milli Güreşçi Tansel Can Örtücü diğer 4 yaralı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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