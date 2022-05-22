Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 01:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da silahlı kavga: 3 yaralı
Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan kavga sonucu 1 kişi bıçakla, 2 kişi tüfekle yaralandı.
Konya'nın Karatay ilçesinde A.Ö. ile A.C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.Ö. bıçakla karnından yaralandı.
Şüpheli olay yerinden kaçarken, A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olaydan yaklaşık 1 saat sonra aynı yerdeki A.C.'nin yakınlarının bulunduğu eve gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, E.C. ve M.C'yi tüfekle bacağından yaraladı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Konya Kavga Bireysel Silahlanma
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