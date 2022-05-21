Kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde tespit edilen bir yakıt tankerinde arama yaptı.

Tankerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 14 ton 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.