Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 14 ton 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da kaçakçılara göz açtırılmıyor. Ekiplerin bir yakıt tankerinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 14 ton 400 litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde tespit edilen bir yakıt tankerinde arama yaptı.
Tankerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 14 ton 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Van Akaryakıt Kaçakçılık Kaçak Akaryakıt
Sıradaki Haber
Bayburt'ta "mayıs kar"ı: Mahsur kalan kişiyi ekipler kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz