Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SOLOTÜRK, İstanbul semalarında gösterisiyle nefes kesti
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri timi SOLOTÜRK, bu kez İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı. Genç Kartallar Haftası dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu'nda düzenlenen gösteriyi İstanbullular da ilgiyle izledi.
Nefes kesen uçuşların kahramanları, çelik kanatlarıyla gökyüzünün hakimi uçaklar...
Her gösterisiyle göğüsleri kabartan SOLOTÜRK, bu kez İstanbul semalarında süzüldü.
[Fotoğraf: DHA]
"Genç Kartallar Haftası" olması sebebiyle SOLOTÜRK ekibi, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda muhteşem bir gösteri uçuşuna imza attı.
İstanbullular uçakların manevralarını heyecanla takip etti.
SOLOTÜRK ekibi, her zamanki gibi izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
3 bin 688 emniyet mensubu terfi etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz