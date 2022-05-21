Nefes kesen uçuşların kahramanları, çelik kanatlarıyla gökyüzünün hakimi uçaklar...

Her gösterisiyle göğüsleri kabartan SOLOTÜRK, bu kez İstanbul semalarında süzüldü.

[Fotoğraf: DHA]

"Genç Kartallar Haftası" olması sebebiyle SOLOTÜRK ekibi, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda muhteşem bir gösteri uçuşuna imza attı.

İstanbullular uçakların manevralarını heyecanla takip etti.

SOLOTÜRK ekibi, her zamanki gibi izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

[Fotoğraf: DHA]