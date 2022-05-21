Bayburt'ta "mayıs kar"ı: Mahsur kalan kişiyi ekipler kurtardı
Bayburt’ta hava sıcaklığının aniden düşmesinin ardından yüksek kesimler, mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bayburt Soğanlı Dağları'nda kamyonetiyle mahsur kalan bir kişinin imdadına ekipler yetişti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarısını yaptığı soğuk ve yağışlı hava, Bayburt'ta etkili oldu.
Bahar havasının yaşandığı kentte sıcaklığın aniden düşmesinin ardından kar yağışıyla yüksek kesimler, bembeyaz oldu.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasındaki yaylalar, beyaza büründü. Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde ise kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.
Kardan yol kapandı, mahsur kalan kişiyi ekipler kurtardı
Bayburt'un Soğanlı Dağları'nda bir kişi kamyonetiyle kapanan yolda mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşın imdadına jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri koştu.
Ekipler, kamyoneti saplandığı yerden çıkardı. Araç sürücüsü ise donmaktan kurtarıldı.
Meteoroloji'den zirai don uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasından dolayı bölge illeri için zirai don uyarısında bulunuldu.
Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması sebebiyle gece saatlerinden itibaren zira don olayı görülmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji ekiplerince yapılan uyarıda, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, meteorolojik tahmin ve uyarıların da dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.