Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarısını yaptığı soğuk ve yağışlı hava, Bayburt'ta etkili oldu.

Bahar havasının yaşandığı kentte sıcaklığın aniden düşmesinin ardından kar yağışıyla yüksek kesimler, bembeyaz oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Bayburt'un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasındaki yaylalar, beyaza büründü. Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde ise kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.

[Fotoğraf: İHA]

Kardan yol kapandı, mahsur kalan kişiyi ekipler kurtardı

Bayburt'un Soğanlı Dağları'nda bir kişi kamyonetiyle kapanan yolda mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşın imdadına jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri koştu.

Ekipler, kamyoneti saplandığı yerden çıkardı. Araç sürücüsü ise donmaktan kurtarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasından dolayı bölge illeri için zirai don uyarısında bulunuldu.

Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması sebebiyle gece saatlerinden itibaren zira don olayı görülmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji ekiplerince yapılan uyarıda, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, meteorolojik tahmin ve uyarıların da dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.