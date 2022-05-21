Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Toprak altında kalan köpek yavrularının imdadına itfaiye koştu
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Bucak ilçesinde yavru köpekler toprak altında kaldı. 7 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
70 Evler Mahallesi'ndeki bir arsada hafriyat çalışması sırasında 7 köpek yavrusu toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye giden Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yaptığı çalışmayla toprak altından çıkarılarak telef olmaktan kurtarılan köpeklerden biri ayağından yaralandı.
Yaralı köpek, veteriner hekime götürülerek tedavi edildi.
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