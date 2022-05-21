Otoyolda Ankara yönüne giden Osman Hisar idaresindeki demir yüklü tır, Tepeören mevkisinde yoldaki baş üstü dijital gösterge tabelasının ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen tabela, tırın dorsesinin üzerine düştü.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol görevlileri ile jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Osman Hisar ile Hasan Sivri ambulansla hastaneye götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Tabela, olay yerine getirilen vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yeniden ulaşıma açılan yolda trafik iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tırın kaldırılması çalışmaları ise devam ediyor.