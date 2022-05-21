Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te zehir taciri 15 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 15'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuyu sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya süren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli, belirlenen adreslerde gözaltına alındı.
Ev aramalarında ise bir miktar uyuşturucu madde, tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sek edilen 15 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu Narkotik
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