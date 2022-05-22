Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Duran otomobile çarpan İETT otobüsü yoldan çıktı: 1 yaralı
İstanbul Büyükçekmece'de bir otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak yoldan çıkan İETT otobüsü, yeşillik alanda durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Çatalca Yolu Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Fikret Güneş kontrolündeki kamyona çarpmamak için durdu.
Aynı şeritteki Gökhan Öktelik'in kullandığı İETT otobüsü de manevra yapmak isterken duran otomobile çarpıp, bariyerleri aşarak yoldan çıktı.
İETT otobüsü, yol kenarındaki yeşillik alanda bir süre ilerledikten sonra durabildi.
Sürücü hafif yaralandı
Otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı, otobüsteki yolcuların ise kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.
Bu arada, kaza anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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