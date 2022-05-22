Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da tankerle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile asit tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Mehmet Ali Uyar idaresindeki otomobil, Kadir D. yönetimindeki asit tankeriyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Vesile Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Uyar, aynı araçtaki Fadime ve Meryem Gürsoy ile Ayşe Uysal, hastaneye kaldırıldı.
Tanker sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Kütahya Trafik Trafik Kazası
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