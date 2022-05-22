İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu'nun paylaşımına göre, İstanbul'da son 2 günde Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy'de 8 adres ve 4 araca operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 590 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.