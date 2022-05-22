Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yapılan uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında son 2 günde 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Soylu'nun paylaşımına göre, İstanbul'da son 2 günde Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy'de 8 adres ve 4 araca operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 590 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Süleyman Soylu Uyuşturucu
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