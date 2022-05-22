Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 08:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nevşehir'de göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Nevşehir'de patates deposu kazımı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Nevşehir'de patates deposu kazımı sırasında depoda göçük meydana geldi.
İş arkadaşları göçük altında kalan 31 yaşındaki Emre D.'yi kurtarmak için zamanla yarıştı.
Kısa sürede göçük altından çıkartılarak hastaneye kaldırılan Emre D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Nevşehir İş Kazaları
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