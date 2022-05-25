Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 14 terör şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 17 terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelisinden 14'ü tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan 15'i FETÖ, 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 17 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden A.A, K.Y, D.Ö, M.K, Ü.T, K.T, E.N, O.K, S.B, Ö.H, H.S, S.H, B.U. ile PKK şüphelisi D.Ö. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ
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