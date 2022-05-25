Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rize'de kontrolden çıkan araç dereye düştü: 2 kişi halatla kurtarıldı
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye düştü. Suya gömülen aracın tavanına çıkan 2 kişi halatlar yardımıyla kurtarıldı.
Zilkale Köyü güzergahında, Celal Gücer’in kullandığı otomobil virajı alamayarak dereye düştü.
Sürücü Gücer ile araçta bulunan eşi Zeynep Gücer suya suya gömülen aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timi, Rize Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve 112 Ambulans ekibi olay yerine gitti.
[Fotoğraf: DHA]
Sürücü ile eşi halatlar yardımıyla kurtarıldı
Ekipler, Gücer çiftini halatlar yardımıyla dere kenarına çıkararak ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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