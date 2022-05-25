Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 10 kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 10 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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