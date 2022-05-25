Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'da salep soğanı toplayanlara 218 bin lira ceza
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 2 kişiye 218 bin lira ceza kesildi.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ketenciler köyünde şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 50 kilogram salep soğanı ele geçirdi.
Araçtaki 2 kişiye 218 bin lira ceza kesilirken salep soğanları Ereğli İlçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Zonguldak
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