Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde PKK operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında dün düzenlenen operasyonda yakalanan A.E, H.S. ve R.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen R.Ç. "terörizmin finansmanı", H.S. ve R.Ç. ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman Malatya Terör Örgütü
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