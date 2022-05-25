Dereköy Mahallesi’nde denizde şüpheli bir cismin olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Samsun’da sahile 3 kilometre mesafede Rus menşeili roket motoru bulundu. Yapılan incelemede cismin tehlike arz etmediği belirlendi. Detayları @trthaber muhabiri Seyfi Karadeniz aktardı. pic.twitter.com/DRGcKzMI9b — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 25, 2022

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Kontrollü şekilde imha edilecek

Yapılan kontrolde cismin Rus menşeli, güdümlü mermi roket motoru olduğu ve patlayıcı ihtiva etmediği belirlendi.

Teçhizatın Samsun İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerince imha edileceği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]