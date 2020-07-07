Karaburun ilçesi açıklarında iki can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Türk kara sularına bırakılan 36 sığınmacıyı kurtardı.

Aslan Burnu açıklarında da sığınmacıların olduğu bilgisini alan ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 sığınmacıyı bota aldı.

[Fotoğraf: AA]

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.