Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da 3 kişi mağarada mahsur kaldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da 3 kişi girdikleri mağarada mahsur kaldı. Ekipler mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Döşemealtı ilçesinde 4 kişi, henüz belirlenemeyen nedenle Yeşilbayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan mağaraya girdi.
Mağaranın aşağı kısmına halatlarla inen 4 kişiden Mehmet Cüneyt T, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken diğerleri mahsur kaldı.
Arkadaşlarına ulaşamayan Mehmet Cüneyt T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleriyle Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyeleri sevk edildi.
Ekipler mağara mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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