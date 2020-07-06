Bölgede oluşabilecek taşkınlara karşı tedbirlerini artıran jandarma ekipleri, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi'nin taşma ihtimaline karşı Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolunu ulaşıma kapattı.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yollarda inceleme yaparken Devlet Su İşleri (DSİ) ait ekipler de dere yatağında iş makineleriyle çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Geçen hafta Kurt Deresi'nin taşması sonucu Günebakan köyünde üç ahır ve bir evde zarar meydana gelmiş, ilçe ve köy yolu ulaşıma kapanmıştı.