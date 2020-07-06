Haber Giriş: Kaynak: AA
Efes Antik Kenti'ne atlı koruma
[Fotoğraf: AA]
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nin güvenliğini atlı jandarma sağlıyor. Turistler, atlı jandarmaya büyük ilgi gösterdi.
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir'in Selçuk ilçesindeki antik kentte, yaz boyunca İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Timi görev yapacak.
[Fotoğraf: AA]
"Aslanbey" ve "Pamir" isimli atlarla göreve başlayan jandarma timi, antik kentin güvenliğini sağlayacak.
[Fotoğraf: AA]
Efes'i gezen turistler ise atlı jandarmaya ilgi gösterdi, bazıları da fotoğraf çektirdi.
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