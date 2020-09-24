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Yunanistan geri itti, 10 sığınmacıyı Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı Türk sahil güvenliği tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikten sonra sürüklenerek Süngükaya Adası'na çıktığı belirlenen 10 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya götürülen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: izmir çeşme düzensiz göçmenSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 22:11
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